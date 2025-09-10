Eurobasket: Alemania, a semifinales

En un torneo abonado a las sorpresas, los alemanes eran de momento los únicos que habían sobrevivido de la “trinidad” de favoritos a priori que formaban también Serbia y Francia.
Además, dejando muy buenas sensaciones; siendo los únicos con más de cien puntos de media por encuentro (102.3) y ganando todos sus partidos por 19 o más.
En el otro encuentro Finlandia derrotó 93-76 a Georgia.
Las semis arrancan mañana Alemania-Finlandia (11:00) y Grecia-Turquía (15:00).