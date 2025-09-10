Polideportivo

Eurobasket: Alemania, a semifinales

Alemania –actual campeona del mundo– logró clasificarse para las semifinales del Eurobasket, en la que se enfrentará a Finlandia, derrotando en un vertiginoso duelo a la Eslovenia, de Luka Doncic (99-91), quien una vez más volvió brillar como nadie al acabar con 39 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias y 36 de valoración.

10 de septiembre de 2025 - 21:54
El alemán Dennis Schroder brilló en el triunfo de su equipo.
El alemán Dennis Schroder brilló en el triunfo de su equipo.TOMS KALNINS

En un torneo abonado a las sorpresas, los alemanes eran de momento los únicos que habían sobrevivido de la “trinidad” de favoritos a priori que formaban también Serbia y Francia.

Además, dejando muy buenas sensaciones; siendo los únicos con más de cien puntos de media por encuentro (102.3) y ganando todos sus partidos por 19 o más.

En el otro encuentro Finlandia derrotó 93-76 a Georgia.

Las semis arrancan mañana Alemania-Finlandia (11:00) y Grecia-Turquía (15:00).

