Eurobasket: Alemania, a semifinales

Alemania –actual campeona del mundo– logró clasificarse para las semifinales del Eurobasket, en la que se enfrentará a Finlandia, derrotando en un vertiginoso duelo a la Eslovenia, de Luka Doncic (99-91), quien una vez más volvió brillar como nadie al acabar con 39 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias y 36 de valoración.