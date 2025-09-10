Paraguayos van al Mundial de Atletismo en Japón

Si bien el Mundial de Atletismo se dará inicio este sábado 13, los paraguayos Lars Flaming y César Almirón competirán recién entre el 17 y el 18 de setiembre.

El primero en entrar en acción será el campeón panamericano junior. Flaming, que viene de romper incluso el récord en esa categoría en el lanzamiento de jabalina con una distancia de 81.56 metros.

Por su parte, César Almirón se va al certamen ecuménico como el vigente campeón sudamericano en los 200 metros planos donde había registrado un crono de 20.50 segundos. Almirón también tuvo destacadas actuaciones en Cuenca y Cochabamba donde también conquistó los podios.

Será la primera experiencia para Lars en la cita mundialista, mientras que para Almirón será la segunda ocasión.

La totalidad del evento se desarrollará en el Estadio Nacional de Tokio, Japón, el mismo que hace 4 años atrás albergará las Ceremonias de Inauguración, Clausura y el atletismo de los Juegos Olímpicos de Tokio.

En total serán nueve emocionantes días de una fiesta que promete ser espectacular.

Además de las respectivas medallas, el Campeonato Mundial de Atletismo, entregará atractivos premios en dinero a los atletas que rondan de los 5.000 a los 70.000 dólares americanos.