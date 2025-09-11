Balonmano: Los muchachos convocados para los Bolivarianos

Los coaches Víctor Figueredo y Rodrigo Rojas han convocado a 49 atletas para la preselección albirroja de handbol que tiene cita en los Bolivarianos de Perú, del 22 de noviembre al 7 de diciembre próximos.
El evento reunirá a unos 4.000 atletas en diversas disciplinas deportivas, provenientes de 11 países de la región.
Una de las últimas pruebas regionales de los albirrojos fue en el Sur Centro Buenos Aires 2024, donde quedaron en cuarta posición, detrás de Brasil, Argentina y Chile. Atrás se ubicaron Uruguay y Costa Rica.
* Los convocados. Para la preselección masculina fueron convocados: Édgar Arias, Marco Saucedo, Joaquín Medina, Marcos Orihuela, Santiago Talavera, Alexi Duarte, Diego Melgarejo, Jorge Rojas, Carlos Samaniego, Alexander Mendoza, Ever Salinas, Nelson Martínez, Fernando López, Matías Chávez, Isaac Velázquez, Juan Alonso, Samuel Viana, Arnaldo González, Luis Franco, Luis Soto, Jonathan Samudio, Alejandro Cáceres, Fernando Alcaraz, Víctor Ocampos, Gustavo Pérez, Juan Monzón, Juan Florentín, José Barrios, Ángel Marecos, Lucas Núñez, Sergio López, Jorge Duarte, José Torres, Víctor Aguilera, Martín González, Enzo Acosta, Hugo Giménez, Taira Hayashi, Luis Vera, Víctor Ríos, Robert Montiel, Alberto Lugo, Javier Martínez, Adrián Matthias, Marcos Mendoza, Isaac Velázquez, Sergio Mora, Elías Duarte y Richard Núñez.
Acompaña como asistente técnico Javier Ramírez y el delegado Diego Alarcón.