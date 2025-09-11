El fenómeno Gout Gout

Gout Gout es un prodigio. Lo está demostrando en cada competición. Pese a su juventud no se arruga ante sus rivales y en Tokio, con un Estadio Olímpico que se prevé a rebosar en las jornadas de tarde, espera refrendar la progresión que está teniendo.

Su atrevimiento y confianza quedó clara el pasado 24 de junio en Ostrava (República Checa), en su primera incursión en el circuito profesional. Ganó al cubano Reynier Mena, que llegaba a la cita tras imponerse en las reuniones de la Liga de Diamante de Oslo y Estocolmo, y adornó su triunfo con un tiempo de 20.02 que supuso un nuevo récord de Oceanía.

Gout Gout rebajó en dos centésimas la plusmarca oceánica que él mismo estableció en diciembre de 2024 cuando corrió en Brisbane en 20.04 segundos, una marca que le permitió mejorar los registros que firmaba a los 16 años la 'leyenda' Usain Bolt.

"¿Quién no quiere ser Usain Bolt? Que te comparen con Usain Bolt, que te comparen con el mejor velocista de todos los tiempos es fantástico", señaló Gout Gout antes de la reunión en Ostrava.

Gout, tercero de siete hermanos, nació en Ipswich (Queensland) en 2007, después de que sus padres llegaran desde Sudán del Sur. El atletismo está siendo su pasaporte a la fama y su modo de vida. Ha firmado un contrato millonario con Adidas de más de seis millones de dólares hasta 2032, año en el que se celebrarán los Juegos en su país, en Brisbane, y que seguramente sean especiales para él.

Mucho antes de eso, de forma inminente, en Tokio disputará sus primeros Mundiales absolutos. El objetivo, llegar a la final de los 200 metros y después "soñar".