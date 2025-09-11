España llega a Saint-Tropez, Francia, sin margen de error de cara a la final de SailGP

Redacción deportes, 11 sep (EFE).- El equipo español llega a la cita francesa de SailGP, en Saint-Tropez, que se disputará el viernes y el sábado próximos, sin margen de error tras dos sextos puestos en Inglaterra y Alemania de cara a entrar en la final de Abu Dabi.