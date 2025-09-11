España llega a Saint-Tropez, Francia, sin margen de error de cara a la final de SailGP

El equipo que lidera Diego Botín es cuarto en la clasificación con 56 puntos por los 61 de Australia, 61 de Nueva Zelanda y 58 de la embarcación de Gran Bretaña. En la quinta posición marcha Francia con 47 unidades y vencedora de la última prueba, en Alemania.
Según una nota de prensa del conjunto español, Diego Botín, piloto de su barco, ha señalado esta mañana en una rueda de prensa: “Estamos en un momento crítico de la temporada, con tres eventos seguidos antes de la Gran Final de Abu Dabi. Hemos trabajado duro para este momento".
"Lo bueno de estar donde estamos es que solo tenemos un objetivo: empujar”, dijo.
En esa misma sesión, Rusell Couts, CEO de SailGP, ha confirmado la presencia de un nuevo equipo en la línea de salida de la próxima temporada, mientras que el decimocuarto tendrá que esperar un año más.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy