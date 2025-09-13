Balonmano: Selecciones U13 y U14 prestas para el Sur Centro

La cita para los adolescentes de la región será con los partidos de hándbol en el COP Arena y en el CEO del COP, donde los seleccionados de cinco países competirán hasta el sábado 20 de este mes.

Tanto en la rama femenina como masculina, los nuestros presentarán dos equipos, Paraguay A y Paraguay B, para enfrentar a los combinados de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile.

El sistema de campeonato será de “todos contra todos”, y obtendrán el título los representativos que logren el mayor puntaje.

En la jornada inaugural, el martes, jugarán las niñas en el CEO COP: 15:30 Brasil vs. Chile, 17:30 Argentina vs. Paraguay B y 19:30 Paraguay A vs. Uruguay.

Los chicos debutarán en el COP Arena: 15:00 Argentina vs. Uruguay, 17:00 Brasil vs. Paraguay B y 19:00 Paraguay A vs. Chile.

A partir del miércoles se “mezclarán” los juegos en femenino y masculino en ambos locales:

COP Arena: 15:30 Chile vs. Uruguay (masculin), 17:30 Paraguay B vs. Uruguay, 19:30 Chile vs. Paraguay (femenino);

CEO COP: 15:00 Brasil vs. Argentina (femenino), 17:00 Paraguay B vs. Argentina y 19:00 Paraguay A vs. Brasil (masculino).b

Jueves – COP Arena: 15:30 Paraguay B vs. Chile (fem), 17:30 Brasil vs. Argentina (mas) y 19:30 Paraguay A vs. Brasil (fem);

CEO COP: 15:00 Argentina vs. Uruguay (fem), 17:00 Paraguay B vs. Chile y 19:00 Uruguay vs. Paraguay A (mas).

Viernes – COP Arena: 15:30 Brasil vs. Uruguay, 17:30 Paraguay A vs. Paraguay B (mas), 19:30 Paraguay A vs. Paraguay B (fem);

CEO COP: 15:00 Chile vs. Argentina (fem), 17:00 Argentina vs. Chile (mas) y 19:00 Brasil vs. Uruguay (fem).

Sábado – COP Arena: 15:30 Paraguay B vs. Brasil (fem), 17:30 Paraguay A vs. Argentina (mas) y 19:30 Argentina vs. Paraguay A (fem);

CEO COP: 15:00 Paraguay B vs. Uruguay (fem), 17:00 Uruguay vs. Chile (mas) y 19:00 Chile vs. Brasil (fem).