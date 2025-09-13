Polideportivo

El mexicano Uziel Muñoz, plata mundial y récord nacional en lanzamiento de peso

Tokio, 13 sep (EFE).- Uziel Muñoz logró este sábado en Tokio una medalla de plata histórica al ser la primera de un mexicano en lanzamiento de peso en unos Mundiales de atletismo, que además llegó con una marca de 21,97 metros que supone un nuevo récord nacional.

Por EFE
13 de septiembre de 2025 - 10:45
Uziel Muñoz consiguió a sus 30 años, y tras ganar ocho veces el campeonato nacional, el mejor resultado internacional en su trayectoria deportiva.

El mexicano, con una marca de 21,97 metros en su último intento, logró la medalla de plata, solo superado por el gran dominador mundial, el estadounidense Ryan Crouser (22,34), y ese registro le valió el nuevo récord nacional, mejorando la anterior plusmarca, que también estaba en su posesión, de 21,88 metros.

Con este éxito Uziel Muñoz se convierte en el primer mexicano en ser medallista mundial en lanzamiento de peso.

