El mexicano Uziel Muñoz, plata mundial y récord nacional en lanzamiento de peso

Uziel Muñoz consiguió a sus 30 años, y tras ganar ocho veces el campeonato nacional, el mejor resultado internacional en su trayectoria deportiva.

El mexicano, con una marca de 21,97 metros en su último intento, logró la medalla de plata, solo superado por el gran dominador mundial, el estadounidense Ryan Crouser (22,34), y ese registro le valió el nuevo récord nacional, mejorando la anterior plusmarca, que también estaba en su posesión, de 21,88 metros.

Con este éxito Uziel Muñoz se convierte en el primer mexicano en ser medallista mundial en lanzamiento de peso.