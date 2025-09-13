Hipismo: Coloridos saltos por la tercera fecha

En la mañana de este sábado se iniciaron las competencias ecuestres en Luque, correspondientes a la Segunda Etapa del calendario de la FEDEPA.

En la principal categoría de esta fecha, altura de 1.20, en la jornada sabatina se impuso Mauricio Brizuela del Centro Ecuestre La Fortaleza con Zeus, seguido por Abril Díaz y María Belén Giménez.

Victoria Abigail Giménez del Horse King Equitación se impuso con su montado Calina en la 1.10, flanqueada por Juan Ignacio Pena y Abril Díaz.

Violeta Báez del Acá Carayá acaparó en 1.00 metro, sobre el lomo de Cochabamba y Objection, mientras que María Quintana fue tercera.

* Escuelas. En la categoría Escuela Mayores 0.90 se impuso Luz Benítez del Rakiura con Guse Vdl, seguida por Mía Báez y Florencia Wiedemann; en Menores ganó Georginna Espínola del Acá Carayá con Ibiza, seguida por Nuvia Figueredo y Erika González.

Mayores 0.80: Sofía González del Rakiura con Kaos, Isabel Samaniego y Daniela Correa; Menores: Paulina García del Horse King con Mandrake, Luciana Alfonso y Julieta Ruiz.

Mayores 0.70: Antonella Coscia del ACA con Arco Iris, Lourdes Recalde y Angelina Sánchez; Menores: Antonella Fretes del HKE con Trafalgar, Bianca López y Lara Lavigne.

Mayores 0.60: Ana Cantero de la Escuela Paraguaya de Equitación con Americana, Camila Fernández y Ana Duarte; Menores: Luka Vancorbeil del Rakiura con Muffin, Paula Bernard y Aline Martínez.

Este domingo proseguirá competencia a partir de las 8:00 en el complejo luqueño, y las amazonas y jinetes con mejor puntaje en ambas jornadas serán los campeones en sus respectivas categorías.