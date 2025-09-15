Ayuso y Soler encabezan la selección española que competirá en el Mundial de Ruanda

Junto con Ayuso y Soler, los escogidos por el seleccionador, Alejandro Valverde, para representar a España son Iván Romeo y Carlos Canal (Movistar Team), Carlos Verona (Lidl-Trek), Roger Adrià (Red Bull-Bora), Raúl García Pierna (Arkea-B&B Hotels) y Abel Balderstone (Caja Rural), informa la Real Federación Española de Ciclismo en un comunicado.

La mayoría de los seleccionados han participado en la Vuelta a España, en la que el mejor clasificado ha sido Balderstone, en el puesto decimotercero, el mejor español en la general.

Ayuso ganó dos etapas de la ronda española y fue protagonista también al anunciarse su salida del UAE a final de temporada. Soler también venció en el recorrido que tuvo como final la subida a La Farrapona.

La prueba en línea tendrá lugar el día 28 como broche al campeonato, con una prueba de 267,5 kilómetros y 5.475 metros de desnivel positivo acumulado en las 15 vueltas al circuito local de Kigali.

El objetivo del combinado español es volver a subir a lo más alto del podio y lucir el maillot arcoíris, algo que no consigue desde 2018, cuando Valverde ganó la carrera disputada en Innsbruck (Austria).

En la prueba contrarreloj, Iván Romeo, vigente campeón del mundo sub23 en esta modalidad, y Raúl García serán los representantes de España en la prueba que se celebrará el día 21 sobre un trazado de 40,6 kilómetros y 680 metros de desnivel positivo acumulado.

Los Mundiales de Ruanda, los primeros que se disputan en África, supondrán el debut de Valverde como seleccionador, cargo al que accedió a finales del pasado mes de marzo en sustitución de Pascual Momparler.