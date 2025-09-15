Fútbol playa: Este martes arranca la ilusión de Sportivo Luqueño en el Mundial de Clubes

Este martes arranca la ilusión del Sportivo Luqueño en el Mundial del Clubes de Fútbol Playa que se disputa en la ciudad de Sicilia, Italia. El elenco auriazul está en el Grupo B y este mediodía comienza su travesía mundialista.