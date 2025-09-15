Polideportivo

Fútbol playa: Este martes arranca la ilusión de Sportivo Luqueño en el Mundial de Clubes

Este martes arranca la ilusión del Sportivo Luqueño en el Mundial del Clubes de Fútbol Playa que se disputa en la ciudad de Sicilia, Italia. El elenco auriazul está en el Grupo B y este mediodía comienza su travesía mundialista.

Por ABC Color
15 de septiembre de 2025 - 21:10
La delegación del Sportivo Luqueño en una de las prácticas oficiales. Este martes debutan en el Mundial.
La delegación del Sportivo Luqueño en una de las prácticas oficiales. Este martes debutan en el Mundial.Gentileza

El BSC Vybir de Ucrania será el primer desafío de Luqueño hoy, desde las 12:45. Mañana jugará su segundo compromiso. Será ante el israelíta Falfala KQ BSC, también en el mismo horario (12:45), y cerrará la fase de Grupos el jueves ante el Portsmouth de Inglaterra, desde las 11:30.

Lea más: Julio Mirena conquista otro podio en China

La delegación del chanchón está conformada por los arqueros Yoao Rolón y Giovane Gonzaga; además están Jesús Rolón, Alexandro Luraschi, Milciades Medina, Néstor Medina, Sixto Cantero, Jhovanny Benítez, Catarino da Silva, Alisson da Silva, Mauricio “Mauricinho” Pereira y Thiago Barrios.

La dirección técnica lo encabeza Fabricio Santos, con sus asistentes Carlos Borja y Pedro Cantero, el médico Gustavo Franco y el delegado Daniel “Boby” Ferreira.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Kure Luque, único representante de nuestro país, fue escolta de Vasco da Gama en la última Libertadores 2025 y se ganó el derecho de ser el segundo representante regional para el certamen.

Los luqueños acompañarán a los brasileños, que en la final, en el estadio Los Pynandi, le habían ganado por 5 goles contra 2.

Enlace copiado