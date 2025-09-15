Fútbol playa: Este martes arranca la ilusión de Sportivo Luqueño en el Mundial de Clubes

El BSC Vybir de Ucrania será el primer desafío de Luqueño hoy, desde las 12:45. Mañana jugará su segundo compromiso. Será ante el israelíta Falfala KQ BSC, también en el mismo horario (12:45), y cerrará la fase de Grupos el jueves ante el Portsmouth de Inglaterra, desde las 11:30.
La delegación del chanchón está conformada por los arqueros Yoao Rolón y Giovane Gonzaga; además están Jesús Rolón, Alexandro Luraschi, Milciades Medina, Néstor Medina, Sixto Cantero, Jhovanny Benítez, Catarino da Silva, Alisson da Silva, Mauricio “Mauricinho” Pereira y Thiago Barrios.
La dirección técnica lo encabeza Fabricio Santos, con sus asistentes Carlos Borja y Pedro Cantero, el médico Gustavo Franco y el delegado Daniel “Boby” Ferreira.
El Kure Luque, único representante de nuestro país, fue escolta de Vasco da Gama en la última Libertadores 2025 y se ganó el derecho de ser el segundo representante regional para el certamen.
Los luqueños acompañarán a los brasileños, que en la final, en el estadio Los Pynandi, le habían ganado por 5 goles contra 2.