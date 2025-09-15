Julio Mirena conquista otro podio en Mundial de Patinaje en China

El paraguayo Julio César Mirena logró otro hito al conquistar la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad 2025, en el distrito de Beidaihe de Qinhuangdao, provincia de Hebei, al norte de China.

Lea más: Paraguay hace historia: Julio Mirena, campeón mundial en patinaje de velocidad

El compatriota estableció un tiempo de 01.25.466 en los 1.000 m Sprint senior.

Es el segundo podio que conquista el guaraní en este campeonato internacional, la primera fue en agosto también en China, en Chengdu, donde celebró el oro, pero en los 5000 metros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además de Mirena también estuvo haciendo sus primeros pasos la juvenil Sofía Galeano Ortiz, quien estuvo en los 5.000 metros, pero no pudo sumar puntos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Kuo Li-yang, el destacado

El gran héroe fue el patinador de velocidad taiwanés Kuo Li-yang, quien ganó el sábado una medalla de oro en la final masculina de 200 metros en pista.

Li-yang subió a la cima estableciendo un tiempo de 17,599 segundos, la victoria del patinador de 22 años marcó la primera medalla de oro de Taiwán en el torneo.

“Es una sensación fantástica, porque la carrera de 200 metros está muy determinada por el rendimiento en el lugar, y cualquier pequeño error puede marcar la diferencia”, afirmó.

La competición incluye, en femenino. los 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m , 5000 m, salida en masa, sprint por equipos y persecución por equipos, mientras que los hombres en los 500 m, 1000 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m, salida en masa, sprint por equipos y persecución por equipos.