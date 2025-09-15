Hipismo: Mauricio Brizuela sobresalió en la Tercera Fecha del Ranking de la FEDEPA

El tercer eslabón de este semestre de justas de la FEDEPA se desarrolló en el Rakiura Equestrian Academy, este sábado y domingo, y Mauricio se consagró campeón en la categoría 1.20, mientras la vicecampeona fue Abril Díaz Portela de la escuela anfitriona.

El jinete representará a nuestro país en el Campeonato Sudamericano de hipismo, en la categoría 1.20, certamen que se desarrollará este fin de mes en el Club Hípico Paraguayo.

* Otros resultados. También se disputaron los saltos en otras categorías, como 1.10 y 1.00 metros, en los niveles superiores, además de las Escuelas Menores y Mayores, de 0.60 a 0.90 metros. Estos fueron los campeones y vicecampeones de cada categoría:

1.10 metro: Juan Ignacio Pena del Rakiura con Marianita Sly, seguido por Victoria Abigail Giménez.

1.00 metro: Cecilia Burali del Rakiura con Antonieta, flanqueada por Agustín Chamorro.

Menores 0.90: Enya Correa del Rakiura con Shutterfly, y vice Georginna Espínola; Mayores: Mia Valentina Báez del Acá Carayá con Jacco Vz, seguida por Luz Marina Benítez.

Menores 0.80: Paulina García del Horse King Equitación con Mandrake, y en el segundo escalón Valentina Díaz; Mayores: Natalia Mercado del Centro Ecuestre La Fortaleza con Bizarro, seguida por Carla Torres.

Menores 0.70: Antonella Fretes del Horse King Equitación con Trafalgar, luego Bianca López; Mayores: Angelina Sánchez del Acá Carayá con Overita, seguida por Antonella Coscia.

Menores 0.60 metro: Aline Martínez del Rakiura con Amadore, seguida por Julieta Oviedo; Mayores: Camila Fernández de la Escuela Paraguaya de Equitación con Ruanita, flanqueada por Ana Duarte.