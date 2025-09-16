Baloncesto: Golpe a sureños en la “Terraza”

El festejo se dio en la “Terraza del País”, en el arranque de las batidas de revancha del Torneo Clausura de la LNB, y los anfitriones se mostraron resolutos desde el “vamos” para vencer por 87-73 a los colonos, que bajaban al parquet del estadio de la Federación Amambaiense como escoltas del puntero Olimpia Kings.

Los norteños ganaron los tres primeros cuartos, para relajarse en el último y de todas maneras sacar ventaja de 14 puntos. Los chicos fueron de 20-19, 22-19, 30-12 y 15-23.

El amambaiense Hugo Ramos fue el goleador con 26 puntos, mientras entre colonos resaltó el americano Samuel Givens, con 16 puntos.

El campeón vigente, Olimpia Kings no tuvo problemas para doblegar al San Alfonzo de Minga Guazú, en el “Ka’a Poty”, donde los esteños oficiaron de locales. Los franjeados se impusieron con comodidad por 121-71, con parciales de 24-15, 29-17, 37-23 y 31-16. El King Alejandro Talavera fue el máximo encestador con 22 puntos, y entre mingueños el americano Desmond Holloway con 21.

Deportivo Campoalto le peleó a San José, pero cayó finalmente 79-63, en el Comando Logístico. Parciales: 17-18, 16-20, 20-19 y 26-14. El mejor en goleo fue el “santo” Carlos Vallejos, con 21 puntos, y entre “estudiantes” rindió mejor en el aro Giuliano Girett.

Finalmente, el Club Atlético Ciudad Nueva nada pudo hacer contra Félix Pérez Cardozo, perdiendo en “La Catedral” por 87-60. Parciales: 22-18, 14-18, 18-15 y 33-6. Al americano “rojo” Dominique Morrison encestó 30 puntos, mientras el ciudense Diego Ortega 17.

Tuvo fecha libre el Sportivo Luqueño.

* Puntuaciones. Las posiciones, al inicio de la Segunda Rueda, están así: Olimpia Kings 18 puntos, San José 16, Colonias Gold 16, Félix Pérez Cardozo 15, Deportivo Amambay 14, San Alfonzo 12, Campoalto 11, Ciudad Nueva 10, Sportivo Luqueño 9.