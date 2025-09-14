Baloncesto: El lunes se inicia segunda rueda, “sin novedades”

Cumplidas las nueve fechas de la etapa inicial del torneo de baloncesto, los Kings siguen a la cabeza, completando el podio Colonias Gold y Deportivo San José.

La primera fecha de las revanchas será así:

El compromiso mas tempranero se disputará en el estadio de Pedro Juan Caballero, cuando el Deportivo Amambay abra los portones a Colonias Gold, a partir de las 19:00.

Los otros tres partidos se iniciarán a las 20:00. San Alfonso de Minga Guazú permanece en el Sur del país y recibirá a los franjeados en el estadio “Ka’a Poty” de la ciudad de Obligado.

En duelo de “Deportivos”, Campoalto jugará en el Comando Logístico contra San José.

En el cuarto cotejo, el Club Atlético Ciudad Nueva se enfrentará a Félix Pérez Cardozo en el “Luis Fernández”.

* Resultados de la última fecha. En los partidos por la novena y última fecha, el sábado, Sportivo Luqueño recibió a los Kings, cayendo 74-40 en su territorio, el polideportivo del Club de Leones de Luque.

San Alfonso de Minga Guazú hizo de local en Obligado, donde fue derrotado por Deportivo San José por el score de 89-44.

Igual suerte corrió el Deportivo Campoalto en el estadio del Comando Logístico, donde perdió contra Colonias Gold por el marcador de 113-82.

Solo Félix Pérez Cardozo se impuso en condición de anfitrión, al recibir al Deportivo Amambay y triunfar con lo justo por 61-58 en el polideportivo “Efigenio González”.

* Puntuaciones. Cumplida la primera rueda del Clausura, la tabla de posiciones está así: Olimpia Kings 16 puntos, Colonias Gold 15, San José 14, Félix Pérez Cardozo 13, Deportivo Amambay 12, San Alfonzo 11, Campoalto 10, Ciudad Nueva 10, Sportivo Luqueño 8.