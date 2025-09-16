Golf: Sotomayor y Ávila, campeones

La competencia congregó a 222 participantes el fin de semana último y a unos 500 jugadores en total con los clasificatorios.
Lea más: Guaraníes saltan a la pista en el Mundial de Atletismo en Japón
Participaron de la premiación, Eduardo Livieres, presidente del Club Centenario, Sven Pfannl, presidente de Surubi’i, José Battilana, presidente de la subcomisión de Golf y Mario Morlas, miembro de la comisión. También estuvo presente Alexander Kent, presidente de la Asociación Paraguaya de Golf.
La pareja ganadora viajará a Oman a representar a nuestro país en noviembre próximo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
“Vamos a divertirnos tanto como lo hicimos aquí y a entrenar mucho”, expresó Sotomayor. Cabe recordar que en 2024 la pareja ya estuvo cerca de lograrlo. “Nos preparamos todo el año, jugamos cada fin de semana”, agregó.
Por su parte, Diego Ávila agradeció a los caddies y profesores. “Sin ellos esto no hubiese sido posible”, remató.