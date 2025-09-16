Polideportivo

Golf: Sotomayor y Ávila, campeones

Óscar Sotomayor y Diego Ávila son los ganadores del mayor encuentro de golf del año, el Audi quattro Cup. El segundo lugar se lo llevó la dupla Giovanni Fiorio y Fernando Bogarín.

16 de septiembre de 2025 - 21:20
Una estupenda jornada de golf se vivió en el Centenario donde hubo más de 200 participantes.
La competencia congregó a 222 participantes el fin de semana último y a unos 500 jugadores en total con los clasificatorios.

Participaron de la premiación, Eduardo Livieres, presidente del Club Centenario, Sven Pfannl, presidente de Surubi’i, José Battilana, presidente de la subcomisión de Golf y Mario Morlas, miembro de la comisión. También estuvo presente Alexander Kent, presidente de la Asociación Paraguaya de Golf.

La pareja ganadora viajará a Oman a representar a nuestro país en noviembre próximo.

“Vamos a divertirnos tanto como lo hicimos aquí y a entrenar mucho”, expresó Sotomayor. Cabe recordar que en 2024 la pareja ya estuvo cerca de lograrlo. “Nos preparamos todo el año, jugamos cada fin de semana”, agregó.

Por su parte, Diego Ávila agradeció a los caddies y profesores. “Sin ellos esto no hubiese sido posible”, remató.

