Liga Nacional de Básquetbol: Campoalto repudia hecho de violencia de un jugador “santo”

El Club Deportivo Campoalto emitió un comunicado oficial en sus redes, repudiando “el hecho de violencia ocurrido tras el partido disputado el día 15 de septiembre, en la cancha del Polideportivo DIGERRMOV”. El encuentro fue entre Campoalto y San José, por la Liga Nacional de Básquetbol.

Por ABC Color
16 de septiembre de 2025 - 16:09
Jeferson Argüello y Franco Benítez, de Campoalto y San José, respectivamente.
El Deportivo Campoalto disputó el encuentro de la primera fecha de revanchas del Torneo Clausura 2025 de baloncesto, contra Deportivo San José, y ahora el club “estudiantil” repudia la acción de un jugador “santo” contra un atleta de la casa, luego del compromiso.

La nota señala que “luego de finalizado el encuentro, nuestro jugador Jeferson Argüello fue víctima de una agresión física a traición por parte del jugador Franco Benítez del Club Deportivo San José, causando lesiones en la zona del ojo”.

Sigue la denuncia: “Este tipo de conductas nada tienen que ver con el deporte que amamos y defendemos, y ponen en riesgo la integridad física de los atletas. Como institución ya hemos realizado la denuncia correspondiente y exigimos a las autoridades deportivas que tomen las sanciones para que hechos de esta naturaleza no queden impunes y no vuelvan a repetirse”.

Finalmente dice el escrito que “el Deportivo Campoalto reafirma su compromiso con el respeto, la disciplina y el juego limpio, valores fundamentales del básquetbol”.

En el partido, los locales cayeron frente a San José por 79 a 63, pero la diferencia al cerrarse el tercer cuarto eran de solo 4 puntos a favor de la visita.

Durante el cotejo las cosas estuvieron calientes, sobretodo con algunas acciones inexplicables e innecesarias de jugadores de San José, y ante la pasividad arbitral, hasta que sucedió el incidente donde Benítez habría agredido a Argüello.

El club y el jugador afectado aguardarán las resoluciones que tendrá que adoptar la Confederación Paraguaya de Básquetbol.

