Liga Nacional de Básquetbol: Campoalto repudia hecho de violencia de un jugador “santo”

El Deportivo Campoalto disputó el encuentro de la primera fecha de revanchas del Torneo Clausura 2025 de baloncesto, contra Deportivo San José, y ahora el club “estudiantil” repudia la acción de un jugador “santo” contra un atleta de la casa, luego del compromiso.

Lea mas: Golpe a sureños en la “Terraza”

La nota señala que “luego de finalizado el encuentro, nuestro jugador Jeferson Argüello fue víctima de una agresión física a traición por parte del jugador Franco Benítez del Club Deportivo San José, causando lesiones en la zona del ojo”.

Sigue la denuncia: “Este tipo de conductas nada tienen que ver con el deporte que amamos y defendemos, y ponen en riesgo la integridad física de los atletas. Como institución ya hemos realizado la denuncia correspondiente y exigimos a las autoridades deportivas que tomen las sanciones para que hechos de esta naturaleza no queden impunes y no vuelvan a repetirse”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Finalmente dice el escrito que “el Deportivo Campoalto reafirma su compromiso con el respeto, la disciplina y el juego limpio, valores fundamentales del básquetbol”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el partido, los locales cayeron frente a San José por 79 a 63, pero la diferencia al cerrarse el tercer cuarto eran de solo 4 puntos a favor de la visita.

Durante el cotejo las cosas estuvieron calientes, sobretodo con algunas acciones inexplicables e innecesarias de jugadores de San José, y ante la pasividad arbitral, hasta que sucedió el incidente donde Benítez habría agredido a Argüello.

El club y el jugador afectado aguardarán las resoluciones que tendrá que adoptar la Confederación Paraguaya de Básquetbol.

.