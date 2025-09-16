Yulimar Rojas: "Extrañaba la adrenalina de la competición"

Dos años después de su última competición, desde que ganó la Liga Diamante en Eugene 2023, y año y medio después de su lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda, el 10 de abril de 2024, la venezolana Yulimar Rojas, la reina del triple salto, volvió a recuperar la sonrisa en la ronda de clasificación de los Mundiales de atletismo de Tokio, la cuál superó sin ningún contratiempo con una marca de 14,49 metros.

"Ha sido maravilloso volver y fantástico estar otra vez en una final y hacerlo aquí. Quiero disfrutar de esto, que es lo que más me apasiona y me hace feliz. He trabajado muy duro para que esto se haga realidad. La manera de volver ha sido la que quería, con un primer salto, que es lo que teníamos en mente. Ha pasado mucho tiempo, se hizo largo, pero como para todo el que trabaja con amor y pasión al final las cosas llegan", dijo Yulimar, en la zona mixta del Estadio Olímpico de Tokio.

"Soy una fiel creyente en mí misma, en mi entrenador (Iván Pedroso), en mi equipo y en todo lo que hemos logrado y en todo lo que sé que podemos hacer. Ahora lo importante es descansar y el jueves salir a darlo todo", confesó la venezolana, cuatro veces campeona del mundo al aire libre y tres bajo techo.

"Esta lesión creo que me ha hecho más fuerte. Me ha hecho saber esperar porque la paciencia es una virtud. Ha pasado mucho tiempo. Llevo dos años esperando este momento pero es maravilloso volver a este estadio y volver a hacer lo que me apasiona. Ya extrañaba la adrenalina de la competición", concluyó.

