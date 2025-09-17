Polideportivo

Balonmano: Las niñas de Paraguay A inician con victoria el Sur Centro de menores

La selección paraguaya femenina empezó con victoria en el Campeonato Sur Centro América de Handball “Paraguay 2025″ U13 y U14, para féminas y varones, que arrancó este martes. Los otros equipos albirrojos cayeron en el debut.

17 de septiembre de 2025 - 02:33
Las niñas de la selección Paraguay A iniciaron con el pie derecho el Sur Centro, que se disputa en nuestro país.
Este martes se inició el certamen regional de la Coscabal (Confederación Sur Centro América de Handball) que se disputa en el COP Arena y CEO COP, en Luque y finalizará el sábado.

Paraguay presenta dos equipos tanto en la rama femenina como masculina, y ayer, una de las albirrojitas, Paraguay A, batió a Uruguay en el debut.

Nuestras guerreritas mantienen el liderato en esta categoría desde hace 3 años y el arranque del principal cuadro fue inmejorable, venciendo a las charrúas con suficiencia, por 29 a 11. El rival de este miércoles es Chile (COP Arena, 19:00).

El team Paraguay B cayó contra Argentina, por el score de 35-23. Este miércoles tratarán de recuperar terreno enfrentando a las uruguayas (COP Arena, 17:30).

* Cayeron los chicos. El equipo de Paraguay A peleó contra Chile, pero los trasandinos fueron mejores, llevándose la victoria por 34-20. El partido siguiente será contra Brasil (CEO COP, 19:00).

Paraguay B nada pudo hacer contra Brasil, perdiendo 44 a 13. El siguiente rival es Argentina (CEO COP, 17:00).

