Justin Fields y Kyle Juszczyk permanecen en protocolo de conmoción cerebral

Fields y Juszczyk se perderán la de actividad de la semana 3 de la temporada de la NFL.
"En cuanto a lesiones, puedo decir que Justin está fuera ahora mismo. Sigue en su protocolo de conmoción cerebral. Estará fuera para el partido del fin de semana", informó Aaron Glenn, entrenador de Jets.
El mariscal de campo de 26 años sufrió un golpe en la cabeza el fin de semana pasado en la derrota de New York por 30-10 ante Buffalo Bills.
Fue sustituido por Tyrod Taylor, de 36 años, quien estará en los controles del equipo este domingo durante la visita a Tampa Bay Buccaneers, en la que buscan su primera victoria del año.
Fields firmó esta temporada por Jets, con el objetivo de llevarlos a playoffs por primera vez desde 2010.
En San Francisco, los 49ers, que siguen en medio de una tormenta de lesiones, anunciaron que Kyle Juszczyk y Siran Neal permanecen en protocolo de conmoción cerebral.
En la semana tres, los 49ers recibirán este domingo a Arizona Cardinals, buscarán de mantenerse en la cima del Oeste de la Conferencia Nacional.