Justin Fields y Kyle Juszczyk permanecen en protocolo de conmoción cerebral

Redacción Deportes, 17 sep (EFE).- Justin Fields, 'quarterback' de New York Jets, y Kyle Juszczyk y Siran Neal, corredor de poder y esquinero de San Francisco 49ers, permanecen bajo observación debido a los hechos fortuitos que les ocasionaron conmociones cerebrales.