Lester Lescay, octavo en la final de longitud

El concurso de Lescay se antojaba prometedor, sobre todo porque tiene una marca personal de 8,35 y en la clasificación llegó hasta los 8,21, un registro que le valió para ser segundo, solo superado por el jamaicano Tajay Gale (8,28).

Sin embargo, en la final, el atleta español de origen cubano no encontró ese salto que realmente le metiera en la pelea por las medallas. Hizo dos nulos para empezar y en el último, sin margen de error para no quedarse fuera del corte, aseguró hasta alcanzar los 7,97 y situarse octavo.

Para el cuarto, ya sin el griego Miltiadis Tentoglou, que se quedó en 7,83 y sin opciones de revalidar su corona de Budapest 2023, Lescay volvió a hacer un nulo. El quinto se quedó en 7,97 y el sexto

La victoria fue para el joven italiano Matteo Furlani, de 20 años, que tras proclamarse hace unos meses campeón del mundo de pista cubierta también hizo lo propio al aire libre. Su marca, 8,39 metros, marca personal, fue inalcanzable para el resto de rivales, acompañándole en el podio Tajay Gale (8,34) y el chino Yuhao Shi (8,33).

Lester Lescay (Santiago de Cuba, 2001) adquirió la nacionalidad española en enero de este 2025 por matrimonio y, desde entonces, se ha convertido en la principal baza nacional en el salto de longitud. En su debut como internacional español en marzo, logró un bronce en el Europeo de pista cubierta de Apeldoorn (Países Bajos).

En la final de Tokio también estuvo el barcelonés Jaime Guerra, que en la clasificación saltó 8,13 metros y, en esta ocasión, se quedó en 7,81, una marca que le impidió pasar el corte y quedar duodécimo y último.

"Las sensaciones no han sido las mejores, igual que la calificación. No he enganchado un buen salto y aún así no hubiera estado en las medallas. Me faltan competiciones pero estoy contento porque he estado entre los doce mejores. La lectura es positiva y ahora hay que pensar en la próxima temporada", dijo Guerra.