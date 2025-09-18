Mundial de Clubes/Fútbol Playa: Luqueño golea y pasa a octavos

El representante paraguayo en el Mundial de Clubes de Fútbol Playa, Sportivo Luqueño, cerró este jueves la fase de Grupos (B) con dos triunfos y una derrota.
Los goles para el Chanchón fueron obra de Alisson Da Silva (2), Milciades Medina (2), Néstor Medina, Mauricio Pereira, Thiago Barrios y Jhovanny Benítez.
El Kure Luque ganó en la primera fecha frente a BSC Vybir de Ucrania (3-1), cayó en la segunda ante Falfala de Israel (1-3), y triunfó en la tercera frente a los ingleses para acceder a la siguiente ronda.
En la ronda de los octavos de final, Luqueño tendrá como rival al Napoli Patron de Grecia, juego marcado para hoy por el pasaporte a ocupar uno de los ocho cupos para los mejores clubes del mundo en fútbol playa.
La delegación del chanchón lo integran los arqueros Yoao Rolón y Giovane Gonzaga; además están Jesús Rolón, Alexandro Luraschi, Milciades Medina, Néstor Medina, Sixto Cantero, Jhovanny Benítez, Catarino da Silva, Alisson da Silva, Mauricio “Mauricinho” Pereira y Thiago Barrios. La dirección técnica lo encabeza Fabricio Santos, con sus asistentes Carlos Borja y Pedro Cantero, el médico Gustavo Franco y el delegado Daniel “Boby” Ferreira.