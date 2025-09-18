Sur Centro de Handball: Guerreritas van bien y ahora se viene Brasil

Las Guerreritas defienden el cetro del balonmano regional, que lo han conquistado en los úlltimos 3 años. El rival de cuidado de este jueves es la representación siempre dura de Brasil.

En cuanto al cotejo de este miércoles, el team de Paraguay A sumó su segundo triunfo en estos regionales, venciendo a Chile con suficiencia, por 33 a 18.

Las Guerreritas del team B se repusieron a la derrota del debut y también sumaron 2 puntos, al batir a Uruguay por 29 a 20.

* Varones caen en sendos juegos. En la rama varonil, los seleccionados de Paraguay A pelearon pero perdieron contra Brasil 24-16.

El team B tampoco pudo sumar contra Argentina, cayendo por el score de 39 a 10.

Programa para este jueves

En el COP Arena, las niñas de Paraguay B jugarán a las 15:30 contra Chile y las Guerreritas A enfrentarán a Brasil a las 19:30. En medio de ambos partidos, Brasil y Argentina jugarán en masculino, a las 17:30.

En el CEO COP, a las 17:00 los chicos de Paraguay B se enfrentarán a Chile y a las 19:00 el equipo albirrojo A se medirá a Uruguay. Abrirán la jornada, Argentina vs. Uruguay en femenino, a las 15:00.