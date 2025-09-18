Torneo de Truco Deportivo recibe este domingo a la Primavera

Este domingo 21 de setiembre se llevará a cabo el evento anual de truco deportivo paraguayo denominado Grand Slam, el único torneo organizado por Todo Truco Paraguay (TTP) cuyos equipos son integrados por cuatro integrantes.

Hasta el momento, más de 40 equipos se han inscripto para esta cita de “mentirosos“ que reunirá solamente a jugadores rankeados; es decir, quienes han obtenido algún campeonato o dos subcampeonatos en algunos de los eventos organizados en el transcurso del año por TTP en todo el territorio nacional.

El encuentro se llevará a cabo en el Centro Militar, Naval y Aeronáutico (Cemina), sito en Autopista Silvio Pettirossi casi Avda. Madame Lynch de la capital del país, desde las 9 de la mañana. Las inscripciones incluye el almuerzo.

Cabe recordar que esta es la 11ª edición del Grand Slam del truco deportivo paraguayo organizada por Todo Truco Paraguay y el equipo de campeones de 2024, integrado por Porfirio Martínez; Jorge Núñez, Guillermo Prieto y José Pérez defenderán su cetro ante otros equipos que llegan al evento con sed de triunfo y con todas las ganas de adjudicarse las preseas de oro y la Copa de Campeones del Grand Slam, edición 2025.

Día del Agente de Policía en la Cooperativa

Con motivo del Día del Agente de Policía, el Club de Amigos de San Lorenzo llevó a cabo el torneo rankeable de truco deportivo en el local de la sede social de Cooperativa 8 de Marzo, en Laurelty, San Lorenzo, el domingo 31 de agosto pasado, con la participación de más de 50 equipos conformados por tres integrantes.

En la ocasión, luego de disfrutar una excelente jornada alrededor de la mesa, con un delicioso menú servido en horas de la siesta, llegaron a la final los equipos Real Pinozá/1º de Mayo, con Walter Ruiz Díaz como capitán de equipo y campeón de la jornada, y SPTC Misiones, con Tomás Achucarro como capitán, equipo que resultó subcampeón. Tercero quedó el equipo de Pinozá republicano y 4to, TCLA Baby Comercial II.