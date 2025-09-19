Polideportivo

Atletismo: Desde este sábado entra en marcha el Nacional U20

Entre este sábado y el domingo en la pista de atletismo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) se pondrá en marcha el Campeonato Nacional de Clubes en las categorías U16, U18 y U20.

Por ABC Color
19 de septiembre de 2025 - 22:49
La atleta Victoria Duarte competirá en dos modalidades en el Nacional de Atletismo.
La atleta Victoria Duarte competirá en dos modalidades en el Nacional de Atletismo.

El programa de este sábado comienza bien temprano desde las 07:50 con los 2000 metros; luego desde las 08:00 se tendrá lanzamiento de jabalina, 80 y 100 m con vallas, salto con garrocha, salto alto, impulsión de bala, 80 y 100 metros llanos y los 1.500 metros.

Lea más: Bochorno en la Maratón Internacional de Asunción: Hombre suplanta a ganadora

A la tarde desde las 14:30 continúa con salto alto, 2.000 m con obstáculos, 400 metros planos, las finales de los 100 m planos y 5.000 metros.

En cuanto al domingo el certamen se iniciará 3.000 metros desde las 07:20, posteriormente los 150 m llanos, lanzamiento de martillo, 200 m, salto triple, 300 y 400 m con vallas y lanzamiento de disco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El evento que reunirá a deportistas de todo el país es con entrada libre y gratuita.

Enlace copiado