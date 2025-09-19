Atletismo: Desde este sábado entra en marcha el Nacional U20

El programa de este sábado comienza bien temprano desde las 07:50 con los 2000 metros; luego desde las 08:00 se tendrá lanzamiento de jabalina, 80 y 100 m con vallas, salto con garrocha, salto alto, impulsión de bala, 80 y 100 metros llanos y los 1.500 metros.
A la tarde desde las 14:30 continúa con salto alto, 2.000 m con obstáculos, 400 metros planos, las finales de los 100 m planos y 5.000 metros.
En cuanto al domingo el certamen se iniciará 3.000 metros desde las 07:20, posteriormente los 150 m llanos, lanzamiento de martillo, 200 m, salto triple, 300 y 400 m con vallas y lanzamiento de disco.
El evento que reunirá a deportistas de todo el país es con entrada libre y gratuita.