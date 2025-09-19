Liga Nacional de Básquetbol: Sin novedad en el frente

Los Kings, Santos y Gold consiguieron sendos triunfos en la segunda fecha de revanchas del Torneo Clausura 2025 de baloncesto, sumándose a ellos San Alfonzo de Minga Guazú que también salió airosonfal.
Los franjeados se impuso al Deportivo Campoalto por la cuenta de 101 a 63, en el polideportivo de las Fuerzas Armadas. Los parciales fueron de 36-7, 24-16, 20-18 y 21-22.
Por su parte, San José fue de visita a Pedro Juan Caballero para disputar eel encuentro contra el Club Deportivo Amambay, venciendo por 93-50. Los chicos fueron de 23-11, 27-10, 30-11 y 13-18.
Colonias Gold ganó en su casa, consiguiendo el triunfo al enfrentar al Club Atlético Ciudad Nueva por 97-63, en el estadio “Ka’a Poty” de Obligado, con parciales de 25-15, 26-12, 27-16 y 19-20.
Finalmente, San Alfonzo de Minga Guazú sumó puntos frente al Sportivo Luqueño, que cayó 79-60 en su territorio, en el polideportivo del Club de Leones de Luque. Los parciales fueron de 24-23, 19-18, 17-7 y 19-12.
* Posiciones: Olimpia Kings 20 puntos, Colonias Gold 18, Deportivo San José 18, Deportivo Amambay 16, Félix Pérez Cardozo 15, San Alfonzo 14, Deportivo Campoalto 12, Ciudad Nueva 11, Sportivo Luqueño 9.