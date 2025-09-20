Baloncesto Femenino: Félix Pérez y San José empiezan con triunfos

Después de buen paréntesis arrancó el certamen femenino de baloncesto con los dos cotejos previstos. La siguiente fecha se disputará el martes, con el debut de Sportivo Luqueño.

En los partidos de la primera fecha, las tetracampeonas de Félix Pérez Cardozo derrotaron a Sol de América por el score de 76 a 29 en el estadio “Efigenio González” de Villa Morra. Los parciales fueron de 18-9, 19-8, 17-4 y 22-8.

En el otro partido, Olimpia Queens cayó en el polideportivo de las Fuerzas Armadas contra Deportivo San José por el marcador de 48-70, con chicos de 13-15, 8-15, 15-21 y 12-19.

* Los juegos del martes serán: Deportivo San José vs. Félix Pérez Cardozo y Sol de América vs. Sportivo Luqueño. Libre: Olimpia Queens.