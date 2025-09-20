Polideportivo

Baloncesto: Siguen las enseñanzas de “Ñori” Arca

Miguel Angelo Arca López sigue impartiendo las enseñanzas de baloncesto que su padre, Miguel Ángel “Ñori” Arca González, inició en la Escuela Arca Básquet y dejó como legado. Tras su partida el año pasado, su labor seguirá llegando a través de quienes tomaron la posta con responsabilidad, a chicos y jóvenes que son el futuro de nuestro deporte.

Por ABC Color
20 de septiembre de 2025 - 14:58
Miguel Ángel "Ñori" y Miguel Angelo Arca.
Miguel Ángel "Ñori" y Miguel Angelo Arca.

Miguel Angelo es el profesor de los chicos que van a la Escuela de Básquetbol del Club Deportivo Arca Basket, siempre con el lema con el que Ñori llamaba a la grey de entusiastas de la naranjada: ¡Vení a Jugar Básquetbol!

Lea mas: Arca Basket

De gran trayectoria en el baloncesto como jugador, entrenador y siempre como formador, Ñori tenía como pulmotor a la escuela hasta los últimos días.

* Clases en la escuela. La Escuela de Arca Basket permanece abierta para que chicas y chicos de 7 años en adelante se sumen a esta hermosa actividad deportiva.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2346

Las prácticas van dirigidas para todos los que quieran iniciarse a jugar y para los que quieran seguir jugando y aprendiendo el básquetbol.

Los días de práctica son los lunes, miércoles y viernes, de 17:00 a 19:00, en el Polideportivo de las Fuerzas Armadas (General Santos y Río de Janeiro).

* Inscripciones. Las enseñanzas permanecen abiertas toda la temporada. Contacto: 0981-414 886. También pueden acercarse hasta la Secretaria de la Escuela de Educación Física de las Fuerzas Armadas para las inscripciones.

Enlace copiado