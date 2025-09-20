Baloncesto: Siguen las enseñanzas de “Ñori” Arca

Miguel Angelo es el profesor de los chicos que van a la Escuela de Básquetbol del Club Deportivo Arca Basket, siempre con el lema con el que Ñori llamaba a la grey de entusiastas de la naranjada: ¡Vení a Jugar Básquetbol!
De gran trayectoria en el baloncesto como jugador, entrenador y siempre como formador, Ñori tenía como pulmotor a la escuela hasta los últimos días.
* Clases en la escuela. La Escuela de Arca Basket permanece abierta para que chicas y chicos de 7 años en adelante se sumen a esta hermosa actividad deportiva.
Las prácticas van dirigidas para todos los que quieran iniciarse a jugar y para los que quieran seguir jugando y aprendiendo el básquetbol.
Los días de práctica son los lunes, miércoles y viernes, de 17:00 a 19:00, en el Polideportivo de las Fuerzas Armadas (General Santos y Río de Janeiro).
* Inscripciones. Las enseñanzas permanecen abiertas toda la temporada. Contacto: 0981-414 886. También pueden acercarse hasta la Secretaria de la Escuela de Educación Física de las Fuerzas Armadas para las inscripciones.