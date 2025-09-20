Baloncesto: Siguen las enseñanzas de “Ñori” Arca

Miguel Angelo Arca López sigue impartiendo las enseñanzas de baloncesto que su padre, Miguel Ángel “Ñori” Arca González, inició en la Escuela Arca Básquet y dejó como legado. Tras su partida el año pasado, su labor seguirá llegando a través de quienes tomaron la posta con responsabilidad, a chicos y jóvenes que son el futuro de nuestro deporte.