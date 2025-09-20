Sur Centro de balonmano: Guerreritas defienden el cetro contra Argentina

El certamen de handbol se disputa en el COP Arena y CEO COP, en Luque, en las categorías U13 Femenino y U14 Masculino.

Lea mas: Guerreritas van bien

En el juego de este viernes, entre las selecciones femeninas, el team A se impuso por el score de 30 a 18.

Las niñas “A” venían de una contundente victoria contra Brasil, por 34-18.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La definición del título se dará esta tarde, a las 17:30, cuando las chicas enfrenten a las albicelestes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Paraguay B enfrentará a Brasil, a las 15:30, ambos cotejos en el COP Arena.

* Los albirrojitos. En cuanto a la participación masculina, en el SCA U14, la selección “A” se impuso a la “B”, por 35-13, en la jornada del viernes. Los chicos “A” habían sumado su primer triunfo contra Uruguay, el jueves.

Paraguay A se enfrentará contra Argentina, a las 17:30, en el COP Arena.

Paraguay B jugará contra Uruguay, a las 15:00, en el CEO COP.