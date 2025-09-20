Polideportivo

Sur Centro de balonmano: Guerreritas defienden el cetro contra Argentina

La tricampeona del Sur Centro de Balonmano Femenino va bien para continuar la hegemonía, para lo cual deberá vencer este sábado a Argentina, en la jornada final del certamen que se disputa en nuestro país. Las U13 de Paraguay A se impusieron a sus pares albirrojitas “B” para disputar el juego decisivo contra las albicelestes.

20 de septiembre de 2025 - 03:26
El team A de Paraguay se impuso al B, para disputar los puntos finales frente a Argentina, este sábado.
El certamen de handbol se disputa en el COP Arena y CEO COP, en Luque, en las categorías U13 Femenino y U14 Masculino.

En el juego de este viernes, entre las selecciones femeninas, el team A se impuso por el score de 30 a 18.

Las niñas “A” venían de una contundente victoria contra Brasil, por 34-18.

La definición del título se dará esta tarde, a las 17:30, cuando las chicas enfrenten a las albicelestes.

Paraguay B enfrentará a Brasil, a las 15:30, ambos cotejos en el COP Arena.

* Los albirrojitos. En cuanto a la participación masculina, en el SCA U14, la selección “A” se impuso a la “B”, por 35-13, en la jornada del viernes. Los chicos “A” habían sumado su primer triunfo contra Uruguay, el jueves.

Paraguay A se enfrentará contra Argentina, a las 17:30, en el COP Arena.

Paraguay B jugará contra Uruguay, a las 15:00, en el CEO COP.

