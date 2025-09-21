Ayden Owens-Delerme, subcampeón del mundo de decatlón con récord nacional de Puerto Rico

El decatlón está compuesto por las disciplinas de 100 metros, salto de longitud, peso, altura, 400 metros, 110 metros vallas, discos, salto con pértiga, jabalina y 1.500 metros.

Owens-Delerme, de 25 años, comenzó ganando los 100 metros, pero un noveno puesto en longitud, un cuarto en peso y un duodécimo en altura, mermaron sus opciones de ganar, aunque la victoria en los 110 vallas y la tercera posición en pértiga le permitieron llegar a la última prueba con opciones de ganar. Para ello tenía que vencer los 1.500 metros pero fue segundo detrás del francés Antoine Ferranti.

Esta medalla de plata supone el mayor éxito deportivo a nivel internacional de Owens-Delerme, tras ser cuarto en los Mundiales de Eugene 2022.

La victoria fue para el alemán Leo Neugebauer (8.804) y el bronce para el estadounidense Kyle Garland (8.703).

