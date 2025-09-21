Copa de Naciones de futsal: La Albirroja se adjudica el bronce

El certamen de futsal reunió en esta ocasión a seis seleccionados de diversas latitudes en Brasilia, donde se disputó el torneo en el Gimnasio Nilson Nelson de la capital del vecino país.

El representativo guaraní le ganó en el partido por el tercer puesto a Francia, por el a

Paraguay, en el camino hacia la fase semifinal igualó en puntos con Francia, por el Grupo B de la competencia, al igualar en el enfrentamiento entre ambos. Los dos seleccionados batieron a Costa Rica, para clasificar como primeros y segundos de dicha serie, con los franceses con mejor diferencia de goles.

En la semifinal, los albirrojos fueron derrotados por 5-0 por la anfitrina Brasil, mientras Polonia se impuso a Francia, para disputar la final contra Brasil.

En el partido de este domingo, los dirigidos por Carlos Chilavert se mostraron mas efectivos que los galos, para imponerse 2-0 y obtener el meritorio tercer puesto.

SÍNTESIS : Paraguay 2-0 Francia

Estadio: Arena RBR - Nilson Nelson - Brasilia, Brasil. Árbitro principal: Alfredo Wagner (BR). Árbitro auxiliar: Paula Silva (BR). Tercer árbitro: Guilherme Schwinden (BR). Cuarto árbitro: Eric Bonifacio (BR). Cronometrista: Suelen Casaril (BR).

Paraguay 2: Giovanni González; Damián Mareco (C), Vander Méndez, Jorge Espinoza y Diego Poggi. Alternantes: Marcio Ramírez, Alex López, Alcides Giménez, Iván González, Richard Rejala, Jonatan Franco, Óscar Martínez, Pedro Pascottini y Francisco Martínez. D.T.: Carlos Chilavert.

Francia 0: Francis Lokoka; Ayoub Saadaoui, Abdesaamad Mohammed, Souheil Mouhoudine y Mamadou Touré. Alternaron: Louis Márquet, Jeremy Ramsamy, Youness Ahassen, Sid Belhaj, Amin Benslama, Youba Soumaré, Steve Bendali, Ouassini Guirio y Nelson Lutin. D.T.: Raphaël Reynaud.

Goles: Paraguay: 13’30”PT Alcides Giménez, 19’50” ST Francisco Martínez.

Amonestados: Paraguay: 15’30” PT Francisco Martínez, 6’30” ST Vander Méndez. Francia: 17’ Youba Soumaré, 5’15” ST Amin Benslama.