Medallas y récords en el

El primer destacado fue el velocista Brahian Andrés Fretes dejó su huella en los 110 m vallas al establecer un tiempo de 14.20 segundos y se convirtió en el nuevo dueño del récord nacional U20 dejando atrás la marca anterior de Kevin Mendieta que era de 14.25.

Otra revelación fue la del lanzador Enzo Sisa batió un récord nacional el oro en la categoría U16 luego de 20 años en la jabalina al lograr una distancia de 65.20 metros, rompió la marca anterior que fue del olímpico Víctor Fatecha que era dueño con 63.44 metros del 2005.

En la categoría U18 la velocista Jimena Jaquelin Sostoa voló en la pista en los 100 metros planos al registrar el tiempo de 12.10 segundos, superano los 12.12 de Silvana Cáceres del 2019.

