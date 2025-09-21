Tenis: Italia logra su sexta Billie Jean King Cup

Jasmine Paolini, octava del mundo, dominó ampliamente (6-4 y 6-2) a Pegula (séptima), a quien nunca había vencido.

Después de la victoria de Elisabetta Cocciaretto contra Emma Navarro (6-4 y 6-4) en el primer partido, Italia gana el título por segundo año consecutivo y priva a Estados Unidos de un decimonoveno trofeo en esta competición, anteriormente conocida como Fed Cup.

Finalista por tercer año consecutivo, Italia desbordó a Estados Unidos y confirmó su hegemonía en la competición. Desbordante de alegría al finalizar el partido, rodeada de sus entusiastas compañeras, Paolini habló de una “semana formidable” en Shenzhen, donde la BJK Cup se disputó por primera vez después de haberse jugado el año pasado en Málaga (sur de España) .

Con este éxito, Italia priva a Estados Unidos de su 19º trofeo. Sin la #3 del mundo Coco Gauff y la ganadora del Abierto de Australia Madison Keys (6ª), el Team USA de Lindsay Davenport se va nuevamente con las manos vacías, sin haber ganado el trofeo desde 2017.

En semifinales, las estadounidenses habían superado al Reino Unido 2-0, mientras que las italianas habían derrotado a las ucranianas necesitando del decisivo dobles (2-1).

Italianas y estadounidenses se han enfrentado 15 veces desde la creación de la Copa Federación en 1963. Las segundas han ganado en nueve ocasiones, pero las primeras han derrotado a Estados Unidos tres veces en la final de la competencia, en 2009, 2010 y 2025. AFP