Tenis, Laver Cup: Resto del Mundo, con sábado perfecto

De Miñaur, que abrió el día con una victoria en el individual contra el alemán Alexander Zverev, cerró la jornada junto a Michelsen con un triunfo por 6-3 y 6-4 ante Rune y Ruud en una hora y 22 minutos.

De Miñaur, de origen uruguayo y español, fue protagonista de una actuación espectacular y, en uno de los puntos del partido, terminó hiriéndose en una oreja tras conectar una volea.

En el impacto, su raqueta le golpeó en la cabeza y en el cuello. El australiano recibió atención médica y pudo volver a competir después de unos cinco minutos.

El Resto del Mundo se llevó ocho puntos este sábado, en el que cada partido entregaba dos puntos al ganador. Europa había arrancado de la mejor manera el viernes, con tres victorias de cuatro, pero en el primer día cada triunfo solo valía un punto.

El tercer día, que comenzará con un dobles, será decisivo para coronar al campeón de la Copa Laver. Cada partido del domingo valdrá tres puntos.

En los demás duelos disputados este sábado, De Miñaur ganó por 6-1 y 6-4 al alemán Alexander Zverev, el argentino Francisco Cerúndolo doblegó 6-3 y 7-6 (5) a Rune y Taylor Fritz arrolló 6-2 y 6-3 al español Carlos Alcaraz en apenas 71 minutos. EFE