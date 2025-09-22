El británico Pritchard bate el primer récord en el Mundial de remo en la clase paralímpica

Redacción deportes, 22 sep (EFE).- El británico Benjamin Pritchard se convirtió este lunes en el primer participante en batir un récord en el Campeonato Mundial de remo que se disputa en Shanghái (China), al pulverizar la mejor marca paralímpica que había hasta ahora en este torneo en scull individual masculino PR1.