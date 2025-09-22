El británico Pritchard bate el primer récord en el Mundial de remo en la clase paralímpica
Redacción deportes, 22 sep (EFE).- El británico Benjamin Pritchard se convirtió este lunes en el primer participante en batir un récord en el Campeonato Mundial de remo que se disputa en Shanghái (China), al pulverizar la mejor marca paralímpica que había hasta ahora en este torneo en scull individual masculino PR1.
Por EFE
22 de septiembre de 2025 - 07:35
En la segunda jornada de competición, Pritchard marcó un crono de 8:59.60, superando el crono que tenía desde 2023 el ucraniano Roman Polianskyi en un Mundial, informa la Federación Internacional de Remo en un comunicado.
Ambos remeros competirán por el título mundial este viernes junto con el medallista de bronce paralímpico Erik Horrie (Australia) y el de plata mundial de 2023 Giacomo Perini (Italia).