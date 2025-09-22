Polideportivo

Paraguayos, con gran performance en el Sudamericano de Fisicoculturismo

La delegación de atletas paraguayos tuvo una gran performance, al sumar varios títulos y podios en el marco de la 50ª edición del Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo que se llevó a cabo en Quito, Ecuador.

Por ABC Color
22 de septiembre de 2025 - 21:32
Nohelia Estigarribia (27 años), overall women’s bodyfitness.
Nohelia Estigarribia (27 años), overall women’s bodyfitness.Gentileza

El fisicoculturismo paraguayo está demostrando altas proyecciones a nivel internacional como en está ocasión logrando diversas medallas en el Campeonato Sudamericano en la capital ecuatoriana.

Lea más: Resplandor olímpico: A fondo con el remero Javier Insfrán

Los que sobresalieron fueron Nohelia Estigarribia quien se adjudicó el título overall women’s bodyfitness y el primer puesto de la categoría women’s bodyfitness up to 1.63 m.

Ángel Moreno (32), ganador del overall men’s physique.
Ángel Moreno (32), ganador del overall men’s physique.

Y masculino, el destacado fue Ángel Moreno con la corona del overall men’s physique y oro en men’s physique Senior up to 1.70 m.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bruno “Samurái” Benítez (54), medallas en bodybuilding masters.
Bruno “Samurái” Benítez (54), medallas en bodybuilding masters.

Y sumó su sexta corona en la categoría master +50 años Bruno Benítez además de la medalla de plata en bodybuilding de 85 kilos.

También subieron al podio Sonia Romero con dos medallas de plata en bikini master y senior y finalista en women’s fit model.

La compatriota Araceli Benítez fue medalla de plata en la categoría women’s bikini senior up to 1.62 m; también Fredy Campuzano mens bodybuilding senior 70 kilos.

Completaron los podios Doris González, bronce en women’s wellness máster +40 años y Enmanuel Arévalo, medalla de bronce en fitness challenge speed fit male silver.

El fisicoculturismo sigue creciendo de forma exponencial en nuestro país donde también le tendremos a la paraguaya Rosemary Rodríguez en el Mr. Olympia en octubre en Las Vegas.

Enlace copiado