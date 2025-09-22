Paraguayos, con gran performance en el Sudamericano de Fisicoculturismo

El fisicoculturismo paraguayo está demostrando altas proyecciones a nivel internacional como en está ocasión logrando diversas medallas en el Campeonato Sudamericano en la capital ecuatoriana.
Los que sobresalieron fueron Nohelia Estigarribia quien se adjudicó el título overall women’s bodyfitness y el primer puesto de la categoría women’s bodyfitness up to 1.63 m.
Y masculino, el destacado fue Ángel Moreno con la corona del overall men’s physique y oro en men’s physique Senior up to 1.70 m.
Y sumó su sexta corona en la categoría master +50 años Bruno Benítez además de la medalla de plata en bodybuilding de 85 kilos.
También subieron al podio Sonia Romero con dos medallas de plata en bikini master y senior y finalista en women’s fit model.
La compatriota Araceli Benítez fue medalla de plata en la categoría women’s bikini senior up to 1.62 m; también Fredy Campuzano mens bodybuilding senior 70 kilos.
Completaron los podios Doris González, bronce en women’s wellness máster +40 años y Enmanuel Arévalo, medalla de bronce en fitness challenge speed fit male silver.
El fisicoculturismo sigue creciendo de forma exponencial en nuestro país donde también le tendremos a la paraguaya Rosemary Rodríguez en el Mr. Olympia en octubre en Las Vegas.