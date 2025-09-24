La guía para entender la Copa Ryder de golf

Los doce integrantes de cada combinado van a pugnar durante tres jornadas por alzar la copa de oro, que Europa recuperó hace dos años en la edición celebrada en Roma.

Estos son los principales aspectos de la Copa Ryder:

La Ryder tiene un formato muy diferente al de los torneos de golf de los principales circuitos y se concentra en tres jornadas, con un total de 28 partidos, cuyos protagonistas los deciden los respectivos capitanes.

En las dos primeras se juega por dúos, con cuatro partidos diarios en la modalidad ‘fourball’, donde cada golfista juega su propia bola y la tarjeta más baja es la que se adjudica el hoyo, y otros cuatro ‘foursome’, donde sólo hay una bola por pareja y la van golpeando de forma alterna.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El domingo, hay doce enfrentamientos, mano a mano, en la modalidad de ‘match play’. Compiten hoyo por hoyo y el que gane en cada uno se lleva un punto, en vez de sumar el total de golpes en un recorrido (‘stroke play’), el formato habitual en las competiciones de golf.

Al haber 28 puntos en juego, levanta la copa de oro el equipo que alcance 14,5. En caso de empate a catorce, retiene el título el vencedor de la edición anterior, en este caso Europa, que se impuso en Roma.

El evento nació en 1927, por lo que en la siguiente edición, prevista en Irlanda, se conmemorará el centenario. El empresario inglés Samuel Ryder, gran aficionado al golf, apadrinó la idea de juntar a los golfistas británicos y estadounidenses y coronar la prueba con la copa de oro que todavía se mantiene como trofeo.

El primer duelo, con ocho jugadores por equipo, se celebró en Worcester (EE.UU.) con la victoria de los locales.

Entre 1939 y 1945 no hubo competición debido a la II Guerra Mundial y la de 2020 se pospuso al año siguiente por la pandemia del coronavirus.

En las 44 ediciones disputadas hasta ahora, el dominio corresponde a los norteamericanos, con 27 triunfos frente a los quince de los europeos y dos empates.

Hasta 1973, el torneo lo jugaban golfistas británicos y ese año se sumaron los irlandeses. En 1979, se amplió a toda Europa y desde esta fecha, la balanza se ha inclinado del lado del Viejo Continente, con once victorias frente a las nueve de Estados Unidos y un empate.

Hasta 1997, el torneo se jugó en Estados Unidos y Gran Bretaña. Ese año, la sede fue Sotogrande (España), con Severiano Ballesteros de capitán.

En 2006, Irlanda fue la anfitriona y en las dos últimas ediciones en Europa, el testigo lo tomaron París (2018) y Roma (2023).

En el centenario, el torneo se trasladará de nuevo a Irlanda y en 2031, Girona acogerá la segunda edición en España.

En Estados Unidos, su principal figura es el número uno del mundo desde mayo de 2023, Scottie Scheffler, indiscutible dominador esta temporada con seis títulos, entre ellos, dos ‘majors’, el Campeonato de la PGA y el Abierto Británico.

En el bloque europeo, destaca el español Jon Rahm, exnúmero uno del ránking, que encara su cuarta Ryder después de haber coronarse por segundo año como mejor jugador del LIV, el circuito financiado por Arabia Saudí.

Rahm comparte galones con el norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo y que este año se convirtió en el sexto golfista en ganar los cuatro grandes al conquistar el Masters de Augusta. De los 24 jugadores, es el que más experiencia atesora en la Ryder, con ocho participaciones y cinco títulos.

Europa repite el equipo que jugó en Roma, con la excepción de Rasmus Hojgaard, de 24 años, que reemplaza a su hermano gemelo, Nicolai.

En la escuadra estadounidense, hay cuatro novatos: J.J. Spaun, Ben Griffin, Cameron Young y Russell Henley.

Por primera vez en la historia de la competición, los jugadores de Estados Unidos cobran por jugar. Van a recibir 500.000 dólares (unos 425.000 euros), de los que 300.000 los destinan a causas benéficas.

Esta medida ha causado polémica por romper el espíritu ‘amateur’ de la Ryder y ha llevado a los miembros del equipo europeo a reivindicar que ellos no reciben ninguna suma de dinero por competir.

El estadounidense Phil Mickelson, con doce, es el que más veces ha jugado el torneo, seguido del escocés Nick Faldo y del británico Lee Westwood, con once.

Mickelson y Westwood también encabezan el récord de partidos jugados (47), mientras que el español Sergio García, el más joven en disputar una Ryder, con 19 años, es el que más puntos ha conseguido (28,5) en diez participaciones.

La victoria más holgada fue la de Estados Unidos en 1967, por 23,5 frente a 8,5 -entonces se jugaban 32 puntos- y en 2021, el resultado fue 19-9 también del bando norteamericano.