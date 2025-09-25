Copa Ryder de golf: Estados Unidos quiere destronar a Europa

Europa, capitaneada por el inglés Luke Donald y con el español Jon Rahm y el norirlandés Rory Mcllroy como grandes referentes, busca reeditar el título logrado hace dos años en Roma, un reto mayor al disputarse esta vez en territorio rival, además del hostil escenario de Nueva York.
Estados Unidos, con Keegan Bradley como capitán, se apoya en su gran estrella, Scottie Scheffler, número uno del mundo desde 2023, para intentar recuperar la Copa Ryder.
Aunque Estados Unidos sigue dominando el palmarés, con 27 títulos frente a los 15 europeos (que comenzaron como Gran Bretaña antes de integrar al resto del continente), Europa ha tomado el mando en las últimas tres décadas, llevándose 10 de las 14 ediciones más recientes.
El presidente de Estados Unidos, gran aficionado al golf, propietario de varios campos y amigo personal de algunos miembros del equipo local, como Bryson DeChambeau, asistirá este viernes al Bethpage Black para respaldar al conjunto estadounidense.
La Ryder se concentra en tres jornadas, de viernes a domingo, con un total de 28 partidos, cuyos protagonistas los deciden los respectivos capitanes.