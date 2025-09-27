Balonmano: Guerreritas U15 logran pasaje para el Mundial

En la final de balonmano disputada este sábado en el COP Arena, lastimosamente el team paraguayo “A” perdió 31-29, en tiempo extra, contra las argentinas. Ambas escuadras representarán a Sudamérica en el mundial de Cadetes.
El conjunto de Paraguay B se ubicó en la sexta posición al caer ayer contra su par de Chile.
Recordemos que las Guerreritas U13 consiguieron el título en el certamen que se desarrolló antes que esta cita de las cadetes, siendo tetracampeonas.
En la rama masculina, la competencia fue en categoría U16, Paraguay A perdió 35-25 contra Brasil y cerró en el cuarto puesto.
El conjunto de Paraguay B perdió contra Uruguay 35-23 y quedó en sexto lugar.