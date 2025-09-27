La formación de Paraguay en su debut ante Panamá por la Copa del Mundo Sub 20 de Chile

La Albirroja junior integra el Grupo B donde, además de Panamá, también están Corea del Sur y Ucrania.
El conjunto de Antolín Alcaraz saldrá con Facundo Insfrán; Líder Cáceres, Lucas Quintana, Axel Balbuena y Alexandro Maidana; Gabriel Aguayo, Lucas Guiñazú y Osmar Giménez; César Miño, David Fernández y Enso González.
El seleccionado que viene de empatar en sus tres últimos amistosos Arabia Saudita (1-1), Colombia (1-1) y Japón (2-2) trabajó en el Complejo Deportivo del Club Everton, de Viña del Mar, donde ya se tuvieron los ensayos tácticos con miras al debut frente a los panameños.
