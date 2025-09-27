Selección Paraguaya

La formación de Paraguay en su debut ante Panamá por la Copa del Mundo Sub 20 de Chile

La selección paraguaya Sub 20 ya tiene equipo confirmado para el duelo de esta noche a las 20:00 frente a Panamá en el debut del Mundial Sub 20.

Por ABC Color
27 de septiembre de 2025 - 19:23
Así luce el estadio Elías Figueroa Valparaíso, Chile donde Paraguay hará su debut mundialista.
La Albirroja junior integra el Grupo B donde, además de Panamá, también están Corea del Sur y Ucrania.

El conjunto de Antolín Alcaraz saldrá con Facundo Insfrán; Líder Cáceres, Lucas Quintana, Axel Balbuena y Alexandro Maidana; Gabriel Aguayo, Lucas Guiñazú y Osmar Giménez; César Miño, David Fernández y Enso González.

El seleccionado que viene de empatar en sus tres últimos amistosos Arabia Saudita (1-1), Colombia (1-1) y Japón (2-2) trabajó en el Complejo Deportivo del Club Everton, de Viña del Mar, donde ya se tuvieron los ensayos tácticos con miras al debut frente a los panameños.

