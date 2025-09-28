Pogacar, segundo título mundial y un paso más en la leyenda

“No puedo atacar siempre a 100 km de meta como el año pasado” en Zúrich, en su primer título, había asegurado el esloveno antes de la carrera, en la que recorrió 66 kilómetros en solitario.

Determinado y sin bajar el ritmo, incluso aumentándolo con el paso de los kilómetros, el cuatro veces ganador del Tour de Francia se impuso con un margen cómodo de 1 minuto 28 segundos al belga Remco Evenepoel.

El irlandés Ben Healy completó el podio, mientras que el mexicano Isaac Del Toro fue séptimo, justo por delante del español Juan Ayuso, y el colombiano Harold Tejada fue 14º.

“No era ese el plan, todos los chicos experimentados en el equipo me disuadieron de arrancar tan pronto. Pero me sentía realmente bien. Estoy tan feliz de conservar este bonito maillot arcoíris y no tener que cambiar mi fondo de armario”, bromeó ’Pogi’ nada más bajar del podio, donde acababa de recibir la medalla de oro de manos del presidente ruandés Paul Kagame en medio del éxtasis del público.

Porque esos Mundiales, los primeros sobre suelo africano en un país que aún presenta las cicatrices del genocidio de los Tutsi en 1994, han sido históricos desde todos los puntos de vista, incluida la nueva gesta de Pogacar.

Evenepoel, plata agridulce

Lanzado en solitario, sufrió sin embargo menos que el año pasado en Zúrich, gestionando una ventaja en torno al minuto sobre sus primeros perseguidores, que logró incluso ampliar al final.

Por detrás, Evenepoel pasó por altibajos. A pesar de dos cambios de bicicleta y de ostensibles gestos de enojo, el belga logó enlazar con los primeros y hacerse con la medalla de plata.

“Tadej ha vuelto a tener una actuación fenomenal, pero yo me quedo muy frustrado porque creo que podía haber sido diferente sin esos cambios de bicicleta. Me sentía muy fuerte hoy”, lamentó Evenepoel.

Con este nuevo triunfo, Pogacar olvida su decepción de la contrarreloj, en la que se vio doblado por Evenepoel el pasado domingo, y corona una temporada excepcional en la que aún le queda por disputar los Campeonatos de Europa, el próximo domingo en Drôme-Ardèche (Francia), y el Giro de Lombardía.

Ganador del Tour de Francia, de dos Monumentos (Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja), se convierte también en el primer corredor en revalidar el título mundial desde 2021, con Julian Alaphilippe, que abandonó este domingo al sentirse indispuesto.