Culmina visita técnica de Panam para los Juegos 2031

La jornada concluyó con un recorrido por los venues que complementarán el proyecto y la presentación oficial de la propuesta de Villa Panamericana.
De esta manera, tras dos días de reuniones y actividades, la Comisión de Evaluación cerró su paso por Asunción, quedando a la espera de la votación del 10 de octubre en Chile, donde Paraguay buscará convertirse oficialmente en sede de los Juegos Panamericanos 2031.
“Paraguay hizo una propuesta que complementa lo que ya conocíamos, con infraestructura que permite proyectar el futuro del deporte. Cuando una candidatura cuenta con el respaldo firme del Presidente de la República, nos da mucha seguridad. Los Juegos Panamericanos son el evento multideportivo más importante de nuestra región, y necesitamos certezas de que se podrán realizar con éxito”, comentó Neven Ilic, presidente de Panam Sports.
