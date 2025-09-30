En competencia las Olimpiadas Universitarias del Nihon Gakko

Las Olimpiadas Universitarias Deportivas arrancaron con el desfile de los representantes de cada carrera universitaria, luego se tuvo la entonación de los himnos de Paraguay, Japón y Nihon Gakko. También se leyeron los titulares de los principales diarios del país y los datos meteorológicos obtenidos.

El acto siguió con las palabras de la vicerrectora Hermelinda Alvarenga de Ortega, acompañada del director académico, Germán Ayala, a los Estudiantes Universitarios.

Los alumnos se organizaron en los distintos semestres de las Carreras, en el que llevan el nombre de un determinado Club Internacional, como: Porto, Juventus, Lens, Manchester United, Bayer Munich, Braga, también de países, Boca Juniors, Bahía, que compiten en los Mundiales de Fútbol.

Los deportes son Futsal FIFA Maculino y Femenino, Handball Femenino y Voley Mixto. En el área cultural y artística, se tendrán competencias de Danza Paraguaya e Internacional, Música, Expresiones Artísticas y Competencias Culturales. También se tuvo la presentación de las distintas reinas de cada semestre, que van a concursar por el título de Miss Universitaria Nihon Gakko 2025.

Todas las actividades son coordinadas por los directivos de la Institución: el rector Dionisio Ortega, la vicerrectora Hermeilnda Alvarenga de Ortega, el director académico Germán Ayala, la coordinadora de bienestar estudiantil Cristina Alcaraz y el apoyo del consejo de delegados de las distintas carreras.