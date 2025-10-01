Polideportivo

Balonmano en Capiatá: Nacionales están en marcha

Se encuentra en plena disputa el Campeonato Nacional de Handball “Capiatá 2025”, que se desarrolla en el hermoso polideportivo de la sede social de la cooperativa local.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
01 de octubre de 2025 - 22:59
Juego U20, entre las selecciones de Encarnación y Caaguazú.
El torneo se realizará hasta el domingo, con handbolistas de las categorías U10, U20 y U21.

En U10 hay 8 selecciones, divididas en 2 grupos. Femenino: Santaní, Villa Elisa, Minga Guazú y Caaguazú (A); Amambay, San Lorenzo, Encarnación y Hernandarias (B).

Masculino: Hernandarias, Encarnación, Villarrica y San Pedro (A); Amambay, San Lorenzo, J. L. Mallorquín y Luque (B).

El U20 es femenino: Hernandarias, Itacurubí y Fernando de la Mora (A); Encarnación, Caaguazú y Amambay (B).

Las competencias U21 son para los varones: Presidente Franco, Caaguazú y Mariano Roque Alonso (A); Encarnación, Itacurubí y Amambay (B).

