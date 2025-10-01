Balonmano en Capiatá: Nacionales están en marcha

El torneo se realizará hasta el domingo, con handbolistas de las categorías U10, U20 y U21.
En U10 hay 8 selecciones, divididas en 2 grupos. Femenino: Santaní, Villa Elisa, Minga Guazú y Caaguazú (A); Amambay, San Lorenzo, Encarnación y Hernandarias (B).
Masculino: Hernandarias, Encarnación, Villarrica y San Pedro (A); Amambay, San Lorenzo, J. L. Mallorquín y Luque (B).
El U20 es femenino: Hernandarias, Itacurubí y Fernando de la Mora (A); Encarnación, Caaguazú y Amambay (B).
Las competencias U21 son para los varones: Presidente Franco, Caaguazú y Mariano Roque Alonso (A); Encarnación, Itacurubí y Amambay (B).