Balonmano femenino: Satisfacciones arraigadas

Las selecciones femeninas de balonmano siguen cosechando frutos en los certámenes regionales y esta vez le tocó a las Cadetes, que escoltaron a Argentina en el podio, pero se ganaron los pasajes a la próxima cita mundialista en 2026.

Las Guerreras, la selección adulta de handbol, ha logrado seis clasificaciones a mundiales, desde 2007 y ganado metales en varios torneos regionales. Las guerreritas U14 recientemente brindaron al país una gran satisfacción al conquistar el tetracampeonato en el SCA Handball que se celebró en nuestro país.

Así también, esta semana que pasó, se realizaron los certámenes Sur Centro U15 Femenino y U16 Masculino en Luque, para hilar dos semanas de competencias de balonmano internacionales.

Las albirrojas conquistaron la medalla de plata al caer contra las albicelestes en tiempo extra, por 31-29, mientras Paraguay B se ubicó en el sexto puesto.

* Lote varonil. En la rama masculina adulta, nuestro país se encuentra en el lote de Naciones Emergentes, no mundialistas.

En este Sur Centro, los U16 albirrojos no pudieron completar el podio, al caer contra Brasil 35-25, ubicándose en cuarta posición.

Paraguay B, tal como en el femenino, se quedaron en el sexto puesto.