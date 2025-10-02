Tenis/ATP Challenger: Vallejo busca el pase a semifinal

Nuestro compatriota tendrá una parada difícil hoy en el tercer turno de la cancha principal, a las 15:00 aproximadamente de nuestro país, ya que el primer juego de tenis será entre ecuatoriano Álvaro Guillén y el argentino Facundo Díaz Acosta.

Dani impuso en la ronda anterior al griego Aristotelis Thanos, en sets corridos (6-3 y 6-3), mientras que debutó superando al argentino Andrea Collarini por 1-6, 6-1 y 6-2.

Salón de la Fama del tenis

El suizo Roger Federer, el argentino Juan Martín del Potro y la rusa Svetlana Kuznetsova han sido nominados para entrar al Salón de la Fama del tenis, según se anunció ayer.

Federer, ganador de 20 Grand Slams, además de 103 títulos y con más de 300 semanas como número uno a sus espaldas, se retiró del tenis en 2022 durante la disputa de la Laver Cup en Londres, una de sus ciudades predilectas.

Por su parte, “Delpo” rompió la racha de cinco Abiertos de Estados Unidos consecutivos de Federer en 2009 y se erigió en uno de los mejores tenistas de la época fuera del “Big Four”.