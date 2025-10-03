Polideportivo

Buscan revolucionar el taekwondo profesional

Recientemente se fundó y constituyó la Federación Profesional de Taekwondo Paraguay, cuyos estatutos se tramitarán ante la Secretaría Nacional de Deportes para su reconocimiento. Se conformó la primera Comisión Directiva, donde el Gran Maestro César Cáceres estará al frente, por un término de 4 años.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
03 de octubre de 2025 - 12:07
Miembros de la directiva de la Federación Profesional de Taekwondo Paraguay, fundada recientemente.
El ente buscará revolucionar el taekwondo como lo conocemos en nuestro país según manifestaron los responsables del novel ente, difundiendo el TKD profesional en el Paraguay para ampliar los aspectos competitivos y tradicionales.

La Federación cuenta con la aprobación y reconocimiento a nivel internacional por la Professional Taekwondo Federation (PTF), ente rector mundial del taekwondo profesional cuya sede se encuentra en Portland, bajo la presidencia del Gran Maestro Rick Shin, con la membresía de 174 países.

Así serán los combates de TKD, en la jaula, una nueva vivencia para los amantes de esta disciplina.
* El combateTKD. El Kombat Taekwondo es una liga profesional que busca revolucionar el taekwondo deportivo, permitiendo variedad de golpes con puños, codos y derribos, despojándose de algunas protecciones tradicionales para un estilo con mas contacto y lógicamente con premios metálicos, cambiándose el tatami por el combate en jaulas.

* La Directiva. La mesa directiva está compuesta de la siguiente manera: Presidente: Mtro. 6° Dan César Osvaldo Cáceres, vicepresidente: Mtro. 6° Dan Demesio Gómez, Secretario General: Mtro. 6° Dan Fidel Cardozo y Tesorero Lic. Mtro. 4° Dan Pablo Silva.

Vocales Titulares: Mtro. 5° Dan Hugo Lobo, Mtro. 4° Dan Cristian Garay, Mtro. 4° Dan Cristian Vaccari y profesor 3° Dan Milciades Vega. Vocales Suplentes: Abog. Escr. Mtra. 4° Dan Mayra Cáceres y Mtro. 5° Dan Pascual Garcia. Síndico Titular: Prof. 3° Dan Ulises Palma; Síndico Suplente: Prof. 2° Dan Samuel Lara.

