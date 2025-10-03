Buscan revolucionar el taekwondo profesional

El ente buscará revolucionar el taekwondo como lo conocemos en nuestro país según manifestaron los responsables del novel ente, difundiendo el TKD profesional en el Paraguay para ampliar los aspectos competitivos y tradicionales.

Lea mas: Brillante actuación de alumnos de ACAST en Argentina

La Federación cuenta con la aprobación y reconocimiento a nivel internacional por la Professional Taekwondo Federation (PTF), ente rector mundial del taekwondo profesional cuya sede se encuentra en Portland, bajo la presidencia del Gran Maestro Rick Shin, con la membresía de 174 países.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* El combateTKD. El Kombat Taekwondo es una liga profesional que busca revolucionar el taekwondo deportivo, permitiendo variedad de golpes con puños, codos y derribos, despojándose de algunas protecciones tradicionales para un estilo con mas contacto y lógicamente con premios metálicos, cambiándose el tatami por el combate en jaulas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* La Directiva. La mesa directiva está compuesta de la siguiente manera: Presidente: Mtro. 6° Dan César Osvaldo Cáceres, vicepresidente: Mtro. 6° Dan Demesio Gómez, Secretario General: Mtro. 6° Dan Fidel Cardozo y Tesorero Lic. Mtro. 4° Dan Pablo Silva.

Vocales Titulares: Mtro. 5° Dan Hugo Lobo, Mtro. 4° Dan Cristian Garay, Mtro. 4° Dan Cristian Vaccari y profesor 3° Dan Milciades Vega. Vocales Suplentes: Abog. Escr. Mtra. 4° Dan Mayra Cáceres y Mtro. 5° Dan Pascual Garcia. Síndico Titular: Prof. 3° Dan Ulises Palma; Síndico Suplente: Prof. 2° Dan Samuel Lara.