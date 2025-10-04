ATP Challenger Antofagasta: Vallejo cae en Chile

El tenista número 1 compatriota cayó en dos sets contra el ariqueño preclasificado #2 del certamen trasandino, por el marcador de 7-6(5) y 6-2, en 2 horas y 10 minutos.

Lea mas: Dani Vallejo se anota en semifinales

En la comparativa final Garín vs. Vallejo, en aces 5-1, dobles faltas 3-2, primer servicio 64%-60%, puntos ganados con el 1er. servicio 61%-55%, puntos ganados con el segundo servicio 44%-42%, break points 6/10-4/11.

Para arribar a las semifinales del certamen chileno Dani dio un golpe al derrotar al local Tomás Barrios, siembra #4 del torneo, por 6-3, 6-2.

La final será entre Garín y el argentino Facundo Díaz Acosta (265 ATP), al mediodía de este domingo.

En la otra semifinal, el argentino se impuso al brasileño João Lucas Reis da Silva (220°) por 4-6, 6-1, 6-4, para disputar la final contra el favorito del certamen, Garín.

El chileno, oriundo de Arica, viene con ascendente racha y de ganar este título en su tierra sería el tercero del año, pues había ganado en mayo pasado en Mauthausen, Austria y en Oeiras, Portugal.