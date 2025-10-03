Dani Vallejo se anota en semifinales de Antofagasta

El compatriota dio la nota ayer al dejar fuera de competencia al sembrado #4, el chileno Tomás Barrios Vera en sets corridos 6-3 y 6-2 y peleará su pase a la final.
Lea más: Paraguay cae, pero clasifica a octavos
Hoy desde las 12:10 en la cancha Central Vallejo se medirá al favorito, también chileno Cristian Garín, por las semifinales del certamen internacional.
Dani, que viene de lograr dos títulos consecutivos en ITF, recuperó el ritmo y se impuso en la ronda anterior al griego Aristotelis Thanos, en sets corridos (6-3 y 6-3), mientras que debutó superando al argentino Andrea Collarini por 1-6, 6-1 y 6-2.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy