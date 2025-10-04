FEI Jumping Americas Championship: Corolario del Sudamericano

En la jornada ecuestre sabatina se esfumaron las esperanzas de llegar a podios de los atletas del team Paraguay. Sin embargo, hoy de nuevo hay incursión paraguaya en otras categorías.

* Los mejores del día. En la jornada de este sábado, en las finales de la categoría Junior, coparon los brasileños, con Giulia Atrasas en lo alto, seguida por Ana Rizzato y Nina Sampaio.

En Amateur U25, la copa fue para la chilena Trinidad Soffia, seguida por los brasileños Lucca Correa y Beatriz Miranda.

En Pre Junior Farewell también se consagró una atleta de la grey trasandina, con Antonia Prado, seguida por los argentinos Pedro Hernández y Dino Curi.

En la categoría Children B 1,10 m, los mejores fueron de la legión brasileña, con Julia Trevisán a la cabeza, flanqueada por sus compañeras Ana Ramos y María Pizzi. Entre los paraguayos, la mejor ubicada fue Estefanía Pena, en la 10ª posición, mientras Flavia Canillas y Juan Ignacio Pena fueron 12ª y 13º, respectivamente.

En la final Pre Junior 1,30 m se impuso la brasileña Olivia Pastore, seguida por el argentino Nicolás Turcuman y Vítor Furbino, de Brasil.

La paraguaya Agostina Sánchez tomó el meritorio quinto lugar, mientras Joaquina Campuzano fue 13ª y Mónica Vargas 15ª.