MacIntyre y Sterne lideran un Alfred Dunhill reducido a 54 hoyos

Los organizadores han anunciado que la tercera ronda del Alfred Dunhill Links Championship 2025, que debería haberse disputado este sábado, lo hará domingo, después de que el juego se cancelara debido a los fuertes vientos del tercer día.

Después de que el tiempo del viernes provocara la suspensión de la segunda ronda a última hora de la tarde, los que aún tenían hoyos por completar regresaron a los tres campos anfitriones el sábado por la mañana. La tercera ronda comenzó a primera hora de la tarde, pero nadie consiguió completar más de dos hoyos antes de que se suspendiera el juego, informa la web del circuito.

A continuación, se anunció que no sería posible seguir jugando el sábado, por lo que la tercera ronda comenzará el domingo con dos salidas, en los tres campos, entre las 09:00 y las 11:23.

MacIntyre y Sterne marchan primeros con -12 y aventajan en un impacto al también sudafricano Louis Oosthuizen. A dos golpes están igualados ocho jugadores.

